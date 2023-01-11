Dünyanın en popüler yiyeceği seçen kraliçe! Lezzetin ve gücün sırrı 3 renkte saklı

Türkiye’de de çok sevilen ve hızlı hazırlanmasından lezzetine dünyanın pek çok ülkesinde popüler olan pizza, özellikle 20’nci yüzyılın başlarında ana vatanı İtalya’dan ABD’ye yayılarak bugünkü şöhretine giden yolun ilk adımlarını attı. İtalyan göçmenlerle ABD’de popüler olduktan sonra özellikle Milenyum’a doğru neredeyse her ülkede en çok tercih edilen hazır yemeklerden birine dönüşen pizzaya dair bazı enteresan bilgiler ise hak ettikleri değeri görebilmiş değil. İşte İtalya’da doğan, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda İngiltere’de yayılan, ABD’de popüler olduktan sonra lezzeti tüm dünya tarafından keşfedilen Margarita pizzanın enteresan hikâyesi.

İtalya’nın Napoli sokaklarından kraliyet saraylarına, oradan da tüm dünyaya yayıldı. Margarita pizza ortaya çıkışının üzerinden tam 134 yıl geçmesine rağmen bugün hâlâ en çok tüketilen fast food yiyecekler arasında. Lezzetini ve gücünü içinde barındırdığı 3 renkten alan dünyanın en popüler yiyeceğinin ardında ise bir kraliçe var!

NAPOLİ SOKAKLARINI BÜYÜLEYEN KOKU

Raffaele Esposito ve Maria Giovanna Brandi çifti, İtalya’nın Napoli kentinde kendilerine ait dükkanlarında müşterilerine yerel lezzetler sunuyor, restoranın müdavimleri adeta parmaklarını yiyordu. Aralarındaki aşkı yaptıkları yemeklere yansıtmayı başaran ikili, 21’inci yüzyılda dahi büyük bir iştahla tercih edilecek bir yiyeceğin yaratıcıları olarak anılacaklarını henüz bilmiyordu.

Takvimler 1889 yılını gösterdiğinde İtalya Kraliçesi Savoylu Margherita ve eşi I. Umberto, Napoli’yi ziyarete gitti. Napoli sokaklarında yürüyen ikilinin burnuna çalınan koku onları mest etti. Bu koku, Raffaele Esposito ve Maria Giovanna Brandi çiftinin ellerinden çıkan pizzadan başka bir şey değildi.

KIRMIZI, BEYAZ VE YEŞİLİ SEÇTİ

Yanındakilere kokunun kaynağını soran Kraliçe ve eşi, kendileri için yemek pişirmesi için Raffaele Esposito’yu Capodimonte Sarayı’na davet etme kararı aldı. Davete olumlu yanıt veren Esposito, Kraliçe ve eşi için üç çeşit pizza hazırladı. Birinci seçenek, İtalyan bayrağı renklerini andıran kırmızı domates, beyaz mozzarella ve taze yeşil fesleğenden oluşuyordu. Diğer ikisi daha farklı malzemelerden oluşan toplam üç pizzayı yiyen Kraliçe ve eşi ertesi gün Esposito’ya haber gönderdi.

Kraliyet Hizmetleri Başkanı Camillo Galli, Espasito’nun yanına giderek, “Değerli Sinyor Raffaele Esposito, Majesteleri Kraliçe için hazırladığınız üç çeşit pizzanın mükemmel olarak yorumlandığını size iletiyorum. Kraliçe Margherita üç pizzadan da keyif almasına rağmen favorisinin kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan olanı söyledi” dedi. Bu olayın üzerine Esposito ve eşi Maria, pizzalarına Margarita adını vererek Kraliçe’yi onurlandırdı.

AVRUPA’DAN ABD’YE YAYILDI

Kısa bir süre sonra Napoli’deki bu büyüleyici lezzet dilden dile yayıldı. Raffaele Esposito’nun ünlü Margarita’sı İtalyan göçmenler sayesinde adını önce tüm Avrupa’ya duyurdu. Avrupa’nın ardından pizzanın namı ABD’ye kadar ulaştı.

Margarita’nın Napoli’deki doğum hikâyesi tarihçiler tarafından araştırıldı. Araştırmalara göre 1889’da Esposito’nun bir pizzacının sahibi olduğunu doğruydu. O tarihlerde Kraliçe’nin Napoli’de olduğu ve Espasito’nun pizzasını denediği de doğruydu. Hatta bazı araştırmacılara göre Kraliçe ve eşi üzerinde İtalyan bayrağının renklerini barındıran bu pizzanın politik olarak da birleştirici bir güç olduğunu düşünmüştü.

‘MUTFAK DİPLOMASİSİ’ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Margarita’nın yayılışından kısa bir süre sonra hikâyenin kurmaca olduğu düşünüldü. Özellikle İtalya’da monarşi kavramının zayıflamaya başladığı yıllarda Margarita pizzanın kraliyet yetkilileri tarafından hazırlanmış ustaca bir mutfak diplomasisi örneği olabileceği düşünüldü.

Onlara göre Kraliyet ailesinden herhangi birinin halktan kişilerin yemeklerini tatması kalpleri ve zihinleri kazanmanın bir yolu olabilirdi. Ancak bu da yalnızca bu bir teoriydi. Margarita pizzanın hikâyesinin gerçek olup olmadığı hâlâ sorgulansa da gerçek yalnızca bir taneydi. Esposito’nun pizzacısı Napoli’de bugün faaliyet göstermeye devam ediyor ve adı ilk günkü gibi Pizzeria Brandi.