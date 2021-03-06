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TFF’den Milli Maç İçin Seyirci Kararı

TFF’den Milli Maç İçin Seyirci Kararı
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28 Mart 2021 - 17:48
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A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul’da Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15’i oranında seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar seyirci alınacağını duyurdu.

HES KODU ZORUNLULUĞU

TFF’den yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

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