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ünlü spor yazarlarından büyük tepki

ünlü spor yazarlarından büyük tepki
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ağustos 2022 - 17:34

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın adının 55’inci kuruluş yıl dönümünde anılmamasına tepkiler çığ gibi büyürken Trabzonspor’un traftarı yönetime büyük tepkiler yağdırırken, ünlü spor yazarlarından büyük tepkiler yağmaya başladı. Haber konseyi olarak ünlü spor yazarları Trabzon sporun 55. kuruluş yıldönümünde yönetimin Trabzon sporun efsane başkanı ve onursal başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz’ın anılmaması ve adının geçmemesi Trabzonspor camiasından tepkiler alırken ünlü spor yazarlarının tepkilerini dile getirdiler.

Şansal Büyükağa

Basında okurken inan ki çok üzüldüm.Sevgili başkanımız Mehmet Ali Yılmazı çok severim. Zaten   Ali Şen , Süleyman Sabah ve Mehmet Ali Yılmaz efsane başkanlar. Türk futbol tarihi bu efsane başkanları hiç bir zaman unutmaz Trabzonspor’un yönetimi nasıl böyle büyük bir hata yaptı  kınıyorum .

Erman Toroğlu

Büyük insanları tarih hiçbir zaman unutmaz.Trabzon sporun yönetimi onursal başkanlarını unutsalar bile Trabzon taraftarı onursal başkanlarını unutmaz ben yönetimi ayıplıyorum.

Sinan Engin

Çok şaşkınım Trabzonspor’un yönetimi nasıl böyle büyük bir hata yapabilir Trabzonspor’a büyük emek harcayan Türkiye de üç büyükler içine Trabzon sporu getiren bugün Trabzonspor’un buralara kadar gelmelerinde en büyük payı olan onursal başkan eski spor bakanımız Trabzon sporun abisi olan Mehmet Ali Yılmaz’ı nasıl unuttular anlamış değilim çok üzgünüm bunun hesabını taraftara verirler.

Bilal Meşe

Yılların unutulmayan üç ismi var spor camiasında Ali Şen ,Süleyman Sabah ve Mehmet Ali Yılmaz yönetim unutsa bile Türk spor severleri unutmaz.

Ahmet Çakır

Ne diyebilirim ki ben onlar utansınlar. Yönetimin efsane isimlerini unutmaları kendilerinin küçüklüğüdür.

Güral Yurttaş

Trabzon Spor’un  bugünki konumuna gelmesi Mehmet Ali Yılmaz sayesindedir. Trabzon Spor’un tesislerini yapan, hibe eden efsane bir başkandır. Şimdiki yönetimin 55.yıl dönümünde onursal başkanını unutmaları ve anmamaları büyük ayıplarıdır.

Cevat Kol

Söylenecek söz bulamıyorum. Efsaneler ve büyükler asla unutulmaz.

 

 

 

onursal başkanımız unutulamazonursal başkanımız unutulamaz

 

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