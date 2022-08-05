ünlü spor yazarlarından büyük tepki

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ın adının 55’inci kuruluş yıl dönümünde anılmamasına tepkiler çığ gibi büyürken Trabzonspor’un traftarı yönetime büyük tepkiler yağdırırken, ünlü spor yazarlarından büyük tepkiler yağmaya başladı. Haber konseyi olarak ünlü spor yazarları Trabzon sporun 55. kuruluş yıldönümünde yönetimin Trabzon sporun efsane başkanı ve onursal başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz’ın anılmaması ve adının geçmemesi Trabzonspor camiasından tepkiler alırken ünlü spor yazarlarının tepkilerini dile getirdiler.
Şansal Büyükağa
Basında okurken inan ki çok üzüldüm.Sevgili başkanımız Mehmet Ali Yılmazı çok severim. Zaten Ali Şen , Süleyman Sabah ve Mehmet Ali Yılmaz efsane başkanlar. Türk futbol tarihi bu efsane başkanları hiç bir zaman unutmaz Trabzonspor’un yönetimi nasıl böyle büyük bir hata yaptı kınıyorum .
Erman Toroğlu
Büyük insanları tarih hiçbir zaman unutmaz.Trabzon sporun yönetimi onursal başkanlarını unutsalar bile Trabzon taraftarı onursal başkanlarını unutmaz ben yönetimi ayıplıyorum.
Sinan Engin
Çok şaşkınım Trabzonspor’un yönetimi nasıl böyle büyük bir hata yapabilir Trabzonspor’a büyük emek harcayan Türkiye de üç büyükler içine Trabzon sporu getiren bugün Trabzonspor’un buralara kadar gelmelerinde en büyük payı olan onursal başkan eski spor bakanımız Trabzon sporun abisi olan Mehmet Ali Yılmaz’ı nasıl unuttular anlamış değilim çok üzgünüm bunun hesabını taraftara verirler.
Bilal Meşe
Yılların unutulmayan üç ismi var spor camiasında Ali Şen ,Süleyman Sabah ve Mehmet Ali Yılmaz yönetim unutsa bile Türk spor severleri unutmaz.
Ahmet Çakır
Ne diyebilirim ki ben onlar utansınlar. Yönetimin efsane isimlerini unutmaları kendilerinin küçüklüğüdür.
Güral Yurttaş
Trabzon Spor’un bugünki konumuna gelmesi Mehmet Ali Yılmaz sayesindedir. Trabzon Spor’un tesislerini yapan, hibe eden efsane bir başkandır. Şimdiki yönetimin 55.yıl dönümünde onursal başkanını unutmaları ve anmamaları büyük ayıplarıdır.
Cevat Kol
Söylenecek söz bulamıyorum. Efsaneler ve büyükler asla unutulmaz.