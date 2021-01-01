45 Hürriyet çalışanının işe iade davasında karar!

MedyaRadar’ın haberine göre Hürriyet Gazetesi pek çok çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkardı.

Hürriyet Gazetesi’nden evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarılan 45 kişinin açtığı dava sonuçlandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS), resmi Twitter hesabında yaptığı duyuruda “Hürriyet davasını gazeteciler kazandı! Demirören’in üyelerimizi ‘sendikal sebeple’ işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda” dendi.