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3 katlı bina yangınında 3 kişi camdan atladı. Hastanelik oldular

3 katlı bina yangınında 3 kişi camdan atladı. Hastanelik oldular
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 14:18

Amasya’nın Taşova ilçesinde 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında camdan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yeşilırmak mahallesinde inşaat işçilerinin kaldığı bir binada yangın çıktı.
Yangının ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında 15,19 ve 31 yaşındaki Hüseyin, Öczan ve Tuncay balkondan atlayarak, 25 ve 20 yaşlarındaki Rahmi ve Arif dumandan etkilendi.
5 kişi ambulansta yapılan müdahalelerin ardından Taşova devlet Hastanesine kaldırıldı.
Binada yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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