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Aynı maden ocağı 7 yıl aradan sonra yine can aldı

Aynı maden ocağı 7 yıl aradan sonra yine can aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 14:17

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde maden ocağında 2016 yılında meydana gelen kazada 16 işçi hayatını kaybetmişti. Cengiz Holding’e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 7 yıl sonra 3 kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin Maden köyünde bulunan ocakta, 17 Kasım 2016’da maden faciasında 16 kişi hayatını kaybetmişti.
7 yıl aradan sonra Cengiz Holding’e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında gece 01.25’te meydana gelen henüz nedeni belirlenemeyen göçükte; Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Orhan Gültekin’in cenazesi, kent merkezindeki Zevye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emre Gökduman’ın cenazesinin İzmir’e, Zekai Can Çalık’ın ise Giresun’a gönderileceği belirtildi. Yaralı 2 işçinin tedavileri ise tamamlandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıc başlatılan soruşturma çerçevesinde olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki Y.K., A.T. ve D.A.’nın adli işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

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