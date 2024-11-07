2025’te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor! Uzmanlar uyardı: ’31 Aralık’a bırakmayın’

Ehliyet alma sürecini 2025’e bırakanlar, sürpriz fiyat artışlarıyla karşılaşacak. Sürücü kursları ve harç bedellerine uygulanacak yüzde 44 zamla birlikte, ehliyet kart bedeli de bu yılki 5 bin 168 liradan 7 bin 441 liraya yükselecek.
Sürücü Kursu sahibi Ömer Faruk Topdemir, Show Haber’e yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulundu:
“Önümüzdeki iki ay içerisinde en yakın sürücü kursuna kaydolun. Yeni yıl itibarıyla, kurs ücreti dahil, ehliyet almak için toplam maliyet 30 bin liranın üzerine çıkacak. Bu işlemleri 31 Aralık’a bırakmayın, en geç 10 Aralık’a kadar kaydınızı yaptırın.”
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI DA ARTACAK
2025’te yalnızca ehliyet almak değil, ehliyetsiz araç kullanmak da ciddi yaptırımlarla karşılanacak. Yeni yılda ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek. Bu rakam, trafikte kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olacak.
UZMANLARDAN TAVSİYELER
Ehliyet almayı düşünenlere tavsiye, hızlı hareket etmeleri ve 2024 yılı bitmeden başvurularını yapmaları yönünde. Bu sayede hem kurs hem de harç ücretlerindeki büyük artışlardan etkilenmemiş olacaklar.