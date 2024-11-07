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2025’te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor! Uzmanlar uyardı: ’31 Aralık’a bırakmayın’

2025’te ehliyet ücretlerine büyük zam geliyor! Uzmanlar uyardı: ’31 Aralık’a bırakmayın’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 10:06
Yeni yıl ile birlikte ehliyet almanın maliyeti önemli ölçüde artacak. 2025’te sürücü kursu ve ehliyet harçlarına yüzde 44 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte, yeni bir sürücü belgesi almak için ödenecek toplam bedelin 30 bin lirayı aşacağı belirtiliyor. İşte ehliyet almak isteyenleri bekleyen detaylar…
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