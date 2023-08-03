Domates biber patlıcan, millette kalmadı can

İstanbul’da temmuz ayında önceki aya göre en çok sivri biberin fiyatı artış gösterdi. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 149’unun perakende fiyatının artışına devam edildi. 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.