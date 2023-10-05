Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı

17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
05 Ekim 2023 - 16:41

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde bir evde meydana gelen olayda kardeşler arasında kan aktı, 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak’taki bir evde meydana geldi. İbrahim İ. (17) ve ağabeyi Halil İ. (28) arasında “Her şeyime karışıyorsun” diye tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kardeş İbrahim İ. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.’yi kalçasından bıçakla yaraladı.

aw046363-02.jpg

Ağabey ise kardeşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken, İbrahim İ. sağ elinden bıçakla yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

GAZETECİLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Ağabeyini bıçakla yaralayan İbrahim İ., görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalktı. Şüphelinin saldırı girişimi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle engellendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

aw046363-03.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da taksi denetimiİstanbul’da taksi denetimi
Süphan Dağı beyaza büründüSüphan Dağı beyaza büründü
Ardahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konulduArdahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını beslediJandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
4 katlı binada yangın çıktı4 katlı binada yangın çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11’inde Galatasaraylı futbolcuda var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkari’de 80 adet cep telefonu ele geçirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da taksi denetimi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süphan Dağı beyaza büründü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ardahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okan Buruk’a rekor zam. Yeni ücreti belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 katlı binada yangın çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !