Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Süphan Dağı beyaza büründü

Süphan Dağı beyaza büründü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
05 Ekim 2023 - 16:40

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, yağışlar sonrası beyaza büründü.

Son 4 gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis’te, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bugün itibariyle yağışların yerini güneşli havaya bıraktığı kentte beyaza bürünen dağlar görsel bir güzellik oluşturdu. Bitlis’te mevsimin ilk karın yağdığı yüksek kesimlerden biri de Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü.

Adilcevaz’ın Aydınlar beldesinde yaşayan Ünal Emen isimli vatandaş, “Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı ve beyazlık Süphan Dağı’na ayrı bir güzellik veriyor” dedi.

Ahlat ilçesinden de görüntülenen Süphan Dağı, güzel görüntü oluşturdu. Zirvesi tamamen beyaza bürünen dağ, seyri güzel bir görüntü oluşturdu. İlçedeki vatandaşlar sabah uyanınca Süphan Dağı’nın beyaza bürünmüş eşsiz manzarasıyla karşılaştı. İlçedeki vatandaşlardan Yakup İlkan Olcay da, “3-4 gündür sürekli yağan yağmurlar sebebiyle havada bir soğukluk vardı. Bugünde sabah uyandığımızda Süphan Dağı’na kar yağdığını gördük. Aşırı soğuklar nedeniyle bu kışın çok çetin geçeceğini öngörüyoruz. Yakın zamanda da şehir merkezine kar yağacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da taksi denetimiİstanbul’da taksi denetimi
17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı
Ardahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konulduArdahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını beslediJandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
4 katlı binada yangın çıktı4 katlı binada yangın çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın 11’inde Galatasaraylı futbolcuda var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkari’de 80 adet cep telefonu ele geçirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da taksi denetimi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süphan Dağı beyaza büründü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ardahan’da ormana 20 adet kuş kafesi konuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okan Buruk’a rekor zam. Yeni ücreti belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 katlı binada yangın çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !