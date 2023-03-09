Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…

Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…
2 views
09 Mart 2023 - 15:49
Üniversite adaylarının 17-18 Haziran’da yapılacak YKS sınavında 12’nci sınıf ikinci dönem konularından muaf tutulacağı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) YKS ile ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre; 17-18 Haziran’da yapılacak sınavda, üniversite adayları 12’nci sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulacak.

YÖK’ün konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şirketlere deprem vergisi geldiŞirketlere deprem vergisi geldi
Deprem haberi yapan gazeteci kovuldu: ‘Emir büyük yerden…’Deprem haberi yapan gazeteci kovuldu: ‘Emir büyük yerden…’
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…
EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler! İşte prim, destek ve kredi detayları…EYT’de kamu çalışanlarına özel maddeler! İşte prim, destek ve kredi detayları…
Muharrem İnce’den CHP’nin olası teklifine yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamamMuharrem İnce’den CHP’nin olası teklifine yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür’den flaş İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şirketlere deprem vergisi geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son ankete göre aradaki fark ortaya çıktı! ‘Yepyeni bir döneme geçtik’ diyerek duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şirketlere deprem vergisi geldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
Şirketlere deprem vergisi geldiMart 9, 2023-3:47 pm
Sözcü TV’den ayrılan Yılmaz Özdil gazeteden de istifa etti: “Buraya kadar..!”Mart 9, 2023-3:42 pm
Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD duyurdu…Mart 9, 2023-3:33 pm
Mansur Yavaş ve İmamoğlu’nu Adaylığa ÇağırdıMart 3, 2023-4:40 pm
Depremzede çiftçilerle ilgili flaş karar! Bir yıl boyunca ertelendi…Şubat 22, 2023-4:19 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !