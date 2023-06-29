Yoğun bakımdaki Madonna ile ilgili ilk açıklama geldi! Neden sakladıkları belli oldu…

64 yaşındaki Madonna, cumartesi günü New York’ta baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı ve ABD basınına göre entübe edildi. Ünlü sanatçı, 15 Temmuz’da Kanada’da başlayacak 84 konserlik dünya turnesini de erteledi.
İngiliz gazetesi Daily Mail’e konuşan bir akrabası, hastaneye kaldırılmasının ardından birkaç gün boyunca Madonna’nın hayatta kalacağından emin olmadıklarını ifade etti.
Aile üyesi, yoğun bakıma kaldırılmanın Madonna için bir “alarm” olduğunu ifade etti: “O kendini yenilmez zannediyordu ve turneye hazırlanmak için kendini çok zorluyordu”.
“Son birkaç gündür Madonna’nın durumunun ne olacağını tam olarak kimse bilmiyordu ve aile en kötüsüne hazırlanıyordu” diyen akraba, “Bu yüzden cumartesinden bu yana hastanede olduğu saklanıyordu” ifadelerini kullandı.
Akraba, “Herkes Madonna’yı kaybedebileceğimize inanıyordu” dedi.
Madonna’nın fenalaşmasının aileyi de birleştirdiğini belirten akraba, artık pop ikonunun eskisi kadar genç olmadığını ve son günlerde yaşadıklarının onu “uyandırdığını” ifade etti.
Aile kaynağı, Madonna’yla turne hakkında konuşmanın o iyileşene kadar yasaklandığını belirtti. Kaynak, “Öldüğü güne kadar kariyer ve şöhretini sağlığının önüne koyacak” dedi.
Madonna’nın menajeri çarşamba günü yaptığı açıklamada “Sağlığı iyiye gidiyor, ancak halen tıbbi bakım altında. Tamamen iyileşmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.
Madonna’ya yakın isimler, turne için pop ikonunun haftada 6 gün prova yaptığını söylüyordu.