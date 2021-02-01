HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yeni Metro 2022’de Açılacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yeni Metro 2022’de Açılacak
20 views
12 Nisan 2021 - 15:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi. 8,4 kilometre uzunluğundaki hatta 7 istasyon yer alacak.

Bakan Karaismailoğlu, kent içi raylı sistem projelerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Şu anda, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep olmak üzere, ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811,4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini bakanlık olarak biz yaptık. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312,2 kilometrelik raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 metro hattımızın toplam uzunluğu da 147 kilometreyi aşmaktadır.”

Karaismailoğlu, İstanbul’a 80 kilometreden fazla kent içi raylı sistem kazandırdıklarını, yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun ise 91 kilometre olduğunu bildirdi.

8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip

Bakan Karaismailoğlu, bugün inceleme yaptıkları 8,4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının da büyük bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

“Bakırköy sahilden başlayan projemiz, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak, şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibarıyla bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir.”

Karaismailoğlu, metro inşaatının tünel kazı çalışmalarının yüzde 66’sının, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47’sinin ve ray serimi işlerinin yüzde 25’inin tamamlandığını, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğunu anlattı.

Projeyi, 2022 sonunda tamamlayıp halkın hizmetine sunmayı planladıklarını aktaran Karaismailoğlu, bu hattın diğer toplu taşıma modlarıyla, Bağcılar-Kayaşehir, Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, İkitelli-Ataköy metro hatlarıyla ve Marmaray ile birbirine bağlanacağını söyledi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emniyet’ten #12 Nisan paylaşımlarına soruşturmaEmniyet’ten #12 Nisan paylaşımlarına soruşturma
Mehtap Ar Son Yolculuğuna UğurlandıMehtap Ar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cihangir Tacizcisinin İfadesi ŞaşırttıCihangir Tacizcisinin İfadesi Şaşırttı
İşsizlik Rakamları Açıklandıİşsizlik Rakamları Açıklandı
Mehmet Erdem Hosteslere SaldırdıMehmet Erdem Hosteslere Saldırdı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oxford corona virüsün yeni yan etkisi ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Metro 2022’de Açılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emniyet’ten #12 Nisan paylaşımlarına soruşturma
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehtap Ar Son Yolculuğuna Uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cihangir Tacizcisinin İfadesi Şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşsizlik Rakamları Açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Erdem Hosteslere Saldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malta’dan Turizm Hamlesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte Ramazan Kararları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur Sokağa Çıkma Kısıtlamasını Deldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Oxford corona virüsün yeni yan etkisi ortaya çıktıNisan 12, 2021-3:09 pm
Yeni Metro 2022’de AçılacakNisan 12, 2021-3:04 pm
Emniyet’ten #12 Nisan paylaşımlarına soruşturmaNisan 12, 2021-2:44 pm
Mehtap Ar Son Yolculuğuna UğurlandıNisan 12, 2021-2:39 pm
Cihangir Tacizcisinin İfadesi ŞaşırttıNisan 12, 2021-2:30 pm
İşsizlik Rakamları AçıklandıNisan 12, 2021-10:28 am
Mehmet Erdem Hosteslere SaldırdıNisan 12, 2021-10:24 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.