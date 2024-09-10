Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın!

MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Batı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Edirne: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul: 29°C – Parçalı bulutlu, gece batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kocaeli: 33°C – Parçalı bulutlu.