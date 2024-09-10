Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu bölgeleri, Marmara, Ege ve Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Adana, Artvin ve Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacaktır. Yağışların özellikle Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.