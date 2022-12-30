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Victoria’s Secret’ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz!

Victoria’s Secret’ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz!
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30 Aralık 2022 - 15:01

27 yaşındaki İsveç doğumlu Victoria’s Secret modeli Kelly Gale, tamamen çıplak fotoğrafını paylaştı. Fiziği ve güzelliği ile hayran bırakan modele beğeni ve yorum yağdı

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 1

Bacakları ve elleri ile göğüslerini kapatarak poz vermeye çalışmasına rağmen, güzel model fena frikik verdi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 2

Kelly’nin paylaşımı sonrası ağızları açık alan hayranları, fotoğrafa kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 3

Bazı takipçileri, model için “Doğal güzel” yorumunu yaparken bazı takipçileri de bize “Bu güzelliği gösterdiğin için teşekkür ederiz” yorumlarını yaptı.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 4

Takipçileri geçen ay da bikini ile paylaşım yapan Kelly’nin fotoğrafa photoshop yaptığını fark edince kendisine büyük tepki göstermişti.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 5

Kelly, “Formunu nasıl korumayı başarıyorsun?” sorularına, sağlıklı diyet yaparak ve jimnastik ve tenis gibi dışarıda yapılan aktiviteler sayesinde formunu koruduğunu söyledi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 6

İşte güzel modelin o pozu

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 7

Güzel modelin diğer paylaşımları ise şu şekilde…

 
Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 8
Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 9
Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 10

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden çıplak poz! Kusursuz fiziği ile mest etti - Sayfa 11

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