Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

ABD’li aktrist Piper Laurie, 91 yaşında yaşama veda etti…

Kariyeri boyunca birçok Hollywood yapımında yer alan ve 3 kere Oscar Ödülü’ne aday gösterilen Laurie’nin Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

1961 yılında vizyona giren The Hustler, 1976’da Stephen King’in eserinden uyarlanan Carrie ve 1986’da vizyona giren Children of a Lesser God’daki performanslarıyla Oscar’a aday gösterilen Laurie, birçok dizi projesinde de yer almıştı.

Henüz 17 yaşındayken oyunculupa başlayan ve bir süre oyunculuğu bırakma kararı alan Laurie, birçok tiyatro oyununda da oynamıştı. Laurie’nin menajeri Marion Rosenberg, “O harika bir yetenekti ve mükemmel bir insandı” derken, başarılı oyuncunun bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.