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Ünlü İş İnsanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

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Ünlü İş İnsanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
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29 Mart 2021 - 11:55
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Çekya’nın en zengin iş insanı Petr Kellner’in Alaska’daki bir helikopter kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

Çekya‘nın en zengin iş insanı Petr Kellner, Alaska’daki bindiği bir helikopterin düşmesi sonrasında hayatını kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 56 yaşındaki Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya’nın en zengin kişisiydi.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF’nin sahibi olan Kellnet, Haziran 2020 itibarıyla şirketin varlıklarının 52 milyar dolar olduğunu söylemişti.

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