Ünlü fenomenin Dilan Polat paniği! Eylül Öztürk, ABD’ye 5 milyon dolarla mı gitti?

Fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan’ın ülkeden para kaçırdıklarına dair iddialar gündemde. 5 milyon dolarla ABD’ye gittikleri iddia edilen fenomen çifte dair başka iddialar da var. İşte ABD’de lüks hayat yaşayan çifte dair gündeme gelen iddialar…
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından gözler fenomenlere çevirilirken, fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan’ın ülkeden para kaçırdıklarına dair iddialar gündeme geldi.
Çoğu fenomen gibi güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan Öztürk ve Özkan çiftinin ABD’de peşin parayla 11 daire aldığı öne sürüldü.
Eylül Öztürk hakkında Show Haber’de de farklı iddialar gündeme geldi. Eylül Öztürk’ün 5 milyon dolarla ABD’ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir “Çiftin Amerika’ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor” dedi.
Eylül Öztürk’ten bir açıklama yapılmadı.