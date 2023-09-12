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Ünlü banka doların tırmanacağı zirveyi açıkladı

Ünlü banka doların tırmanacağı zirveyi açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Eylül 2023 - 16:31
İngiliz bankası Barclays’den 2024 yılı için korkutan dolar tahmini. Bankanın verdiği rakam geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Programdaki dolar tahminin aştı gitti.

İngiliz Bankası Barclays, Türkiye’ye yönelik dolar kuru ve faiz tahminini açıkladı.Banka, dolar kurunun 2023 sonunda 29’a, Mart 2024’te 32’ye, Haziran 2024’te 35’e, Eylül 2024’te ise 39’a yükselmesini beklediğini bildirdi.

Barclays ayrıca yüzde 24 seviyesinde olan TCMB’nin politika faizinin bu yıl sonunda yüzde 35’e, gelecek yıl yüzde 40’a yükselmesini beklediğini duyurdu.OVP’DEKİ DOLAR TAHMİNİNİ SOLLADINotta ayrıca TL’de yüksek ve inatçı enflasyon ortamında değer kaybı beklediklerini belirten banka analistleri, dolar/TL tahminlerinde dolarizasyonda yeniden yükseliş ihtimaline bağlı olarak yukarı yönlü riskler bulunduğuna işaret etti.

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yıllık ortalama dolar kuru tahmini 2023 yılı için 23,88, 2024 yılı için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için 47,80 olmuştu.CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ AŞTIMerkez Bankası (TCMB) verilere göre ise temmuz ayında cari açık, 5,466 milyar dolar ile ekonomistlerin 4,5 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Verilere göre son 12 aylık birikimli cari açık 58,5 milyar dolara yükselirken ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu veri GSYH’ye oranla yaklaşık yüzde 6 açık anlamına geliyor.

Reuters anketi ise cari açığın yıl sonunda OVP hedeflerine yakın 45 milyar dolar civarında yılı tamamlayacağını gösteriyor.Cari açık 2022’de ise altın ve Rusya işgali sonrası yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı yüksek ithalat öncülüğünde 2021 yılındaki 7,2 milyar dolardan 2022’de 48,8 milyar dolara çıkmıştı.

Ekonomi yönetimi ise cari fazla hedefinden vazgeçmediğini ancak bunun zaman alacağını belirterek OVP dönemi sonu olan 2026 sonu itibarıyla 30 milyar dolar cari açık tahmin etti.

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