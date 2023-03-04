ÜNİVERSİTELER SON DURUM

Üniversitelerde bahar dönemi vize sınavları yaklaşırken uzaktan eğitime devam ediliyor. Üniversitelerde onlşne ve yüz yüze eğitim kararlarının devamlığı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin bahar döneminde uzaktan eğitime (online) geçeceğini bildirmişti. Uygulamalı dersler ise yüz yüze yapılacaktı. Yurtların da boşaltılmasıyla birlikte, üniversiteler açılacak mı, son durum nedir? Üniversiteler online mı , yüz yüze mi olacak merak konusu oldu. Alınan karar sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitim için öğrencilerin beklentileri artarken, YÖK’ten açıklama geldi. YÖK, hibrit eğitim seçeneğini de gündeme getirerek nisan ayını işaret gösterdi. Peki, nisanda üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler…
Üniversitelerin yüz yüze açılacağı tarih için mart ayının gelmesiyle beklentiler arttı. 2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlamasının ardından YÖK, hibrit eğitim seçeneğinin nisan ayında değerlendirilebileceğini belirten açıklama yaptı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için hibrit eğitim değerlendirmesi üniversiteler tarafından yapılacak. Ancak üniversitelerin tamamen yüz yüze geçeceğine yönelik yeni bir bilgi bulunmuyor.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, “2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat’ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir” açıklamasında bulundu.
ÜNİVERSİTELERDE BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN UYGULANACAĞI BÖLÜMLER
YÖK’ten üniversitelerin bahar yarıyılına ilişkin 16 soruya cevap verildi. Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi? sorusuna YÖK şu yanıtı verdi;
Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.
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Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?
Uygulamalı eğitimler; tıp fakültesinin 4, 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5’inci sınıf öğrencilerini, 7+1 programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin +1 dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, 6+2 veya 7+1 programı uygulayan spor bilimlerinin +1 veya +2 dönemdeki öğrencileri, 3+1 veya 2+1 programı uygulayan meslek yüksekokullarının +1 dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.
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