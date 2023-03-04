ÜNİVERSİTELER SON DURUM

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN UYGULANACAĞI BÖLÜMLER

YÖK’ten üniversitelerin bahar yarıyılına ilişkin 16 soruya cevap verildi. Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi? sorusuna YÖK şu yanıtı verdi;

Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.