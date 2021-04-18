Ukrayna’ya Karadeniz’den Abluka

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Ukrayna sınırına 60 bin, işgali altındaki Kırım’a 40 bin asker sevk eden Rusya, son olarak Ukrayna’yı Karadeniz’den de tatbikat bahanesiyle abluka altına aldı. Rusya, Kerç Boğazı ile Karadeniz’e bağlanan Azak Denizi’ni askeri gemilere kapattı, ticari gemiler ise kontrollü geçebilecek.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Mart ayında tırmanışa geçen krizde Ukrayna’nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas sınırlarına 60 bin, 2014’te işgal ettiği Kırım Yarımadası’na 40 bin asker sevk eden Rusya, Ukrayna’yı denizden de ablukaya aldı.

NOTAM AÇIKLADI

Rusya, uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek tatbikat nedeniyle Karadeniz’de NOTAM duyurusunda bulunarak Karadeniz’den Azak Denizi’ne tek geçiş olan Kerç Boğazı girişini deniz ulaşımına kapattı. Rusya, Ukrayna donanması ve üçüncü ülkelere ait savaş gemilerinin Kırım’a yaklaşması ve Azak Denizi’ne geçiş yapmasına yasak koymuş oldu. Ticari gemilere ise Rusya kontrolünde Ukrayna’nın Mariupol limanına geçiş hakkı tanınacak.

24 Nisan tarihinden 31 Ekim’e kadar yaklaşık 6 ay sürecek Rusya’nın NOTAM kararıyla birlikte Rusya deniz tatbikatlarına başladığını da duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Karadeniz donanmasına bağlı 6 gemiyle Hazar’dan Karadeniz sularına geçiş yapan 15 savaş gemisi önümüzdeki günlerde kapatılan deniz sahalarında tatbikatlarına başlayacak. Rusya’nın deniz tatbikatlarına havadan da 50 adet SU-27, SU-30, SU-24M, SU-34 ve SU-25SMZ savaş uçakları destek verecek.

BÜYÜK TEPKİ

Rusya’nın Ukrayna kıyılarına erişimi engelleyen NOTAM duyurusuna ABD, NATO ve AB’den tepki açıklamaları geldi. Rusya’nın kararının Ukrayna’nın egemenlik hakları ve deniz ulaşımını engellediği belirtilerek, Rusya’dan kapalı deniz sahaları kararını geri çekmesi istendi.

CASUSLUK KRİZİ

İki ülke arasındaki gerilime bir de casus diplomat krizi eklendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Rusya’nın St.Petersburg şehrinde görevli Ukrayna Başkonsolosu Aleksander Sosonyuk’un bir Rus vatandaşından gizli askeri belgeler satın alırken yakalandığını duyurdu. İki saat gözaltında tutulup serbest bırakılan konsolosun üç gün içinde sınırdışı edilmesi bekleniyor.

RUS SAVAŞ GEMİLERİ KARADENİZ’E GEÇTİ

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken önceki gün iki Rus savaş gemisi Türkiye Boğazları’ndan Karadeniz’e geçiş yaptı. Rus donanmasına ait 031 borda numaralı ‘Alexander Otrakovsky’ adlı savaş gemisi ile 027 borda numaralı Kondopoga adlı savaş gemisi Çanakkale ve İstanbul Boğazları’ndan geçip Karedeniz’e doğru yol aldı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin de iki savaş gemisini Karadeniz’e geçireceği bildirilmiş, ancak ABD’nin son anda bu adımdan vazgeçtiği öğrenilmişti.