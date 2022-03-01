Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını yok etti

Ukrayna Büyükelçiliği, dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Mriya’nın (Hayal), Rusya tarafından vurularak yok edildiğini açıkladı ve son halinin görüntüsünü paylaştı.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatında dokuzuncu güne girildi. Sıcak bölgede çatışmalar şiddetli şekilde devam ederken Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük kargo uçağı olma özelliği taşıdığı belirtilen Mriya’nın vurulduğu aktarılırken, son görüntüsü de paylaşıldı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabındaki paylaşımda, “Covid-19 salgını sırasında, farklı ülkelere; hatta kıtalara aşı ulaştırarak milyonlarca hayat kurtaran dünyanın en büyük kargo uçağı “Mriya” (Hayal) Rus işgalciler tarafından barbarca yok edildi. Tüm insanoğluna hizmet eden “Mriya”mızın önceki ve şimdiki hali.” denildi.