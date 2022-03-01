Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını yok etti

Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını yok etti
4 views
04 Mart 2022 - 16:08

Ukrayna Büyükelçiliği, dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Mriya’nın (Hayal), Rusya tarafından vurularak yok edildiğini açıkladı ve son halinin görüntüsünü paylaştı.

 

Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatında dokuzuncu güne girildi. Sıcak bölgede çatışmalar şiddetli şekilde devam ederken Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dünyanın en büyük kargo uçağı olma özelliği taşıdığı belirtilen Mriya’nın vurulduğu aktarılırken, son görüntüsü de paylaşıldı.

 

Büyükelçiliğin Twitter hesabındaki paylaşımda, “Covid-19 salgını sırasında, farklı ülkelere; hatta kıtalara aşı ulaştırarak milyonlarca hayat kurtaran dünyanın en büyük kargo uçağı “Mriya” (Hayal) Rus işgalciler tarafından barbarca yok edildi. Tüm insanoğluna hizmet eden “Mriya”mızın önceki ve şimdiki hali.” denildi.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede iddiası!Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede iddiası!
Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa ettiEbrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!
Son dakika… Fitre miktarı belli olduSon dakika… Fitre miktarı belli oldu
Pakistan’da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50’den fazla yaralıPakistan’da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50’den fazla yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Fitre miktarı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını yok etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pakistan’da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50’den fazla yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barbaroslar dizisinin Despina’sı Gülcan Arslan’ın çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelin adayı Naz Mila ifşa edip dalga geçti! ‘Nükleer bomba gibiler…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman çıktı!Mart 4, 2022-6:04 pm
Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi İmge’ye hakaret dolu mesaj! İfşa ettiMart 4, 2022-5:23 pm
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!Mart 4, 2022-5:17 pm
Son dakika… Fitre miktarı belli olduMart 4, 2022-4:57 pm
Ukrayna açıkladı: Rusya, dünyanın en büyük kargo uçağını yok ettiMart 4, 2022-4:08 pm
Pakistan’da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 50’den fazla yaralıMart 4, 2022-3:59 pm
Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!Mart 4, 2022-3:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !