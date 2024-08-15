UBS’nin karı dudak uçuklattı!

Genel olarak UBS, Nisan’dan Haziran’a kadar 11,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu da yine ilk çeyrekteki seviye olan 12,7 milyar altındaydı. Sonuncu fakat bir o kadar da önemli olarak enstitü, faiz gelirindeki düşüşün etkilerini hissetti.

UBS, başta yatırım bankacılığı olmak üzere sermaye piyasalarındaki canlı faaliyetten ve “Temel olmayan ve eski” (NCL) işlem birimindeki ilerlemeden faydalanmayı başardı.

UBS, ana faaliyet alanı olan varlıklı özel müşterilere yönelik varlık yönetimi alanında 27 milyar dolarlık ek yeni para çekmeyi başardı. Bu, ABD’de mevsimsel vergiyle ilgili yaklaşık 6 milyar dolarlık çıkış nedeniyle yavaşladı. Ancak azalan faiz geliri ve artan maliyetlerle birlikte büyük banka, “Küresel Varlık Yönetimi”nde ilk çeyreğe göre neredeyse yüzde 10 daha az kazandı.

UBS, İsviçre’deki perakende ve kurumsal müşterilerle (kişisel ve kurumsal bankacılık) işlerinde de ilk çeyreğe göre daha düşük kâr elde etti. Banka, faiz oranlarının yeniden düştüğüne ve likidite ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. İsviçre birimindeki müşteri kredileri önceki çeyreğe göre yüzde 1 düşüşle 249 milyar franka geriledi.