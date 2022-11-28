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Türkiye’nin isim değişikliği ABD’yi karıştırdı

Türkiye’nin isim değişikliği ABD’yi karıştırdı
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28 Kasım 2022 - 16:17
Ankara’nın Nisan ayında resmi olarak ülkenin adının Turkey’den Türkiye’ye değiştirmesi ABD’de tartışılmaya devam ediliyor… ABD medyası, Washington’da Türkiye-Turkey tutarsızlığının devam ettiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında uluslararası kamuoyunda Turkey olarak bilinen Türkiye’nin resmi isminin Türkçe’ye çevrilmesi kararını almış, bu durum birçok resmi yazışma, belge ve açıklamayı da etkilemişti.

Aradan aylar geçmesine rağmen Turkey-Türkiye değişimi halen tartışılıyor… ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD yönetiminde bu değişimin tamamlanmadığını ve farklı kurum ve kuruluşların farklı şekillerde Türkiye’yi kullandığını yazdı.

Gazete, “Türkiye’nin ismini değiştirme çabası karmaşık bir hal aldı” başlığını kullanarak, ” İngilizce hindi anlamına gelen Turkey’den bıkan Türkiye ismini değiştirdi fakat bu yeni isim birçok insanın kafasını karıştırdı. Türkiye’ye ne şekilde hitap edilmesi konusunda net bir karara varılmadı” ifadesini kullandı.

Ankara’nın uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi sıklıkla kullandığına ve Made in Türkiye yazısından “Hello, Türkiye” gibi kullanımlara birçok alanda bu ismi tercih ettiğine değinilen makalede, “Fakat düşünce kuruluşları, büyükelçilikler, medya ya da ABD hükümetindeki bürokraside herkes hemfikir olamıyor. Bazen çok önemli yetkililer bile farklı şekillerde bu ülkeyi anıyor” denildi ve bazı yetkililerin halen “Turkey” dediğine dikkat çekildi.

BİR ÖYLE DİYORLAR BİR BÖYLE

Washington’da Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma ve Hazine Bakanlığı’ndan gelen resmi açıklamalarda Türkiye dendiğini fakat Dışişleri Bakanlığı’nda hem Türkiye hem de Turkey kullanımlarının olduğuna vurgu yapıldı.

ABD’li diplomat Rashad Hüseyin’in 10 Eylül’deki Türkiye ziyaretinde Türkiye dendiğini fakat daha sonraki açıklamalarda Turkey dendiğine dikkat çekilirken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in de paylaşımlarında Türkiye dediği hatırlatıldı.

9 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’nın aynı konu üzerinde farklı açıklamaları olduğunu yazan Wall Street Journal, “Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Turkey denilirken Hazine Bakanlığı’nda Türkiye denildi” ifadesine yer verdi.

Wall Street Journal’a konuşan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi de, “Önemli olan Türk müttefiklerimize nasıl seslendiğimiz değil, onlarla nasıl konuştuğumuz ve birlikte iş yapmamız” dedi. Haberde ayrıca Türkiye’deki “Ü” harfinin ABD’li yetkililere yazımda zorluk çıkardığı da belirtildi. Gazeteye konuşan bazı ABD’li yetkililer ise bu hamlenin ülkedeki ekonomik krizden dikkatleri çekerek milliyetçi bir motivasyonla yapıldığını öne sürdü.

DÜNYADA DA KARIŞIKLIK VAR

Haberde, NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’nın “Türkiye” ifadesini kullandığını ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bunu kullandığı belirtilirken, “Fransa’da halen İngilizce açıklamalarda Turkey, Fransızca açıklamalarda ise Turquie kullanılıyor. Türkiye’de bile tutarsızlık var. Güney Amerika’daki Türkiye büyükelçiliklerinde İspanyolca olan Turquia kullanılıyor” denildi.

Öte yandan İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson’ın Haziran ayında Türkiye dediği fakat ondan sonra göreve gelen Liz Truss’ın ise “Turkey” dediği de hatırlatıldı.

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