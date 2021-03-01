Türkiye’de Korona Virüs tablosu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye’de son 24 saatte 245 bin 496 Covid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu, 25 bin 627 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977’ye yükseldi.

Vaka sayısının yanı sıra günlük can kaybı da dikkat çekiyor. Bugün 193 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Türkiye Ocak ayından bu yana en yüksek ölüm sayısına ulaştı.