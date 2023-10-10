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Türkiye için tarihi gün! UEFA bugün açıklayacak…

Türkiye için tarihi gün! UEFA bugün açıklayacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 9:32

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2032) ortak ev sahipliği için başvuran ve yarın UEFA Yönetim Kurulu’na sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonları yetkilileri UEFA’nın Nyon’daki merkezinde son hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. EURO 2032’nin ev sahibi bugün açıklanacak.

EURO 2032 adaylık sonucunun açıklanacağı toplantı öncesinde UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, TFF yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.

SUNUMUN PROVASI YAPILDI

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, iki ülke yetkililerinin yarın UEFA Yönetim Kurulu’na yapılacak son sunumun provasını gerçekleştirdikleri belirtildi.

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

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UEFA Yönetim Kurulu’nun bugün TSİ 10.30’daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00’te başlayacak.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

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