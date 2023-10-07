Trabzonspor’da Abdullah Avcı sürprizi!

Trabzonspor’da teknik direktör Nenad Bjelica’nın akıbeti tartışılıyor. Sabah’ın haberine göre Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, durum değerlendirmesi yaptı ve toplantıdan teknik direktör değişimi kararı çıktı.
En güçlü aday Avcı
Haber detayında Başkan Ertuğrul Doğan’a teknik direktör konusunda tam yetki verildiği kaydedildi. Başkan Doğan’ın kararını kısa süre içinde vereceği ve olası bir hoca değişikliği durumunda en güçlü adayın Abdullah Avcı olduğu vurgulandı.
Trabzonspor’la 3 kupa kazandı
2021-22 sezonunda Trabzonspor ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Bordo-Mavililerde 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
Trabzonspor’un başında toplam 116 maça çıkan Abdullah Avcı 65 galibiyet, 22 yenilgi ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakaladı.