TİTAN DENİZALTI

Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamiş Harding ve

Paul-Henri Nargeolet’in birlikte Titanik atlas okyanusunda yaptıkları

keşif seyahati felaketle sonuçlandı. Aynı zamanda bu felaket senaryosu

hakkında denizaltı sefer aracı olan OceanGate firmasının defalarca kez

böyle bir girişimde bulunması ve geçmişten bugüne dek başarısızlıkla

sonuçlanması sizce de tesadüf olabilir mi ?

Peki Titanik olarak tarihe geçen bu transatlantik yolcu gemisi ne hattı ?

Her şey göründüğünün tersi hiçbir şey göründüğünün tersi değilidir.

Yıllar sonra yeni bir Titanik efsanesinin ortaya çıkması sizce de

yalnızca fantastik bir hayal dünyasından ibaret olabilir mi ? Evrensel

olarak içerisinde bulunduğumuz bu gerçeklik amaçsız olan hiçbir şeyi

sonsuz bir ifade olarak tanımlayamaz, sıfırın bile nötr olarak

başlangıç ve sonu ifade ettiği bu düzlem kendi içerisinde her şey açık

ve net olarak ifade bulurken anlamsız olan tek şey insanların

sırlarının üzerini örtme çabasıdır…

Kadersel olarak gerçek olduğunu sandığımız pek çok şey aslında

kur’anda seçili olarak ifade edilen insan beyninden yola çıkarak

yapılan bilgisayar ve benzeri olarak teknolojik aletleri çağrıştırır.

Bilincin sıfır noktasından yargısızların uzay boşluğuna.

Ölüm kadersel bir gerçeklik olabilir mi ?

Ölüm içerisinde bulunduğumuz yaşam koşulları boyunca seçimlerden

ibarettir. Gerçek sandığımız hiçbir şey bu dünyada gerçek değildir

çünkü onları da beş duyu organımızla algılayamıyoruz. Ölümün gerçek

olduğuna inanan insan nasıl oluyor da düşünce gücünü inkâr ediyor?

Neyse ki gerçek bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz…

Bilinç her şeyi bilir hiçbir şeyi yargılamaz, düşünmeyi unutan insan

gördüğü her şeyi baktığı gibi algılamaya mecbur olmuş…