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TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan: Karşıyım…

TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan: Karşıyım…
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10 Nisan 2023 - 10:49
TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu.
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TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan: Karşıyım…
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