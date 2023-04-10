TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan: Karşıyım…

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu.
Türkiye İşçi Partisi, “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.
Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu’nun ‘Karşıyım’ isimli parçası oldu.
Şarkının sözleri ise şöyle:
Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim
Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun
Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.