İlki 1988 yılında gerçekleşen Best Model yarışmasının bu yıl 34.’sü düzenlenecek.

Eleme süreci devam eden yarışmada, seçme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Eleme görüntülerine ilişkin yorumlardan bazıları şöyle:

“Bu kadar genç ne hale düşürülmüş , gerçekten bu kadar değersiz mi bu insanlar?”

“İnsana yakışır bir organizasyon değil.”

“Sandalye mi bitti memlekette! Size sandalye bile bulamayan bir organizasyona bel bağlamaya değmez. Şu görüntülerden sonra Best Model olsan ne olmasan ne?”