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Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!
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23 Aralık 2021 - 15:13

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

Pazar gününü kızı Liya ile birlikte geçiren Tarkan, o anları takipçileriyle paylaştı. “Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!” diyerek espri yapan ünlü şarkıcı, daha sonra “Kızımın mutluluğu için maskarası da olurum” ifadelerini kullandı

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. Pazar gününü kızı Liya’ya ayıran Tarkan, kelebek şeklinde pembe renkli bir maske ile poz verdi.

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

“KIZIMIN MUTLULUĞU İÇİN MASKARASI DA OLURUM”

Kızıyla oyun oynayan 49 yaşındaki şarkıcı, eğlenceli karesinde şu ifadelere yer verdi:

Tütüler, maskeler falan… Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın! Olsun, icabında kızımın mutluluğu için maskarası da olurum.

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

KIZI İÇİN TÜTÜ GİYMİŞTİ

Tarkan, daha önce de kızı Liya için tütü giymişti. Ünlü isim, bu paylaşımına “Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!” notunu düşmüştü.

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

İkili, 2017’de Almanya’da Ren Nehri kıyısındaki Flora im Botanischen Garten’da düğün yapmıştı.

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

“SOSYAL MEDYA” RİCASI

Düğünde, davetlilerin isimleri yaprak üzerine simlerle yazılmıştı. Masalara “Pınar & Tarkan” yazılı yapay menekşe süslü nikah şekerleri de konulmuştu.

Ayrıca 100 kişinin katıldığı törende ikili salona girdiğinde konuklara cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, sosyal medyaya yüklememeleri konusunda ricada bulunulmuştu.

Tarkan: Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın!

“BABA OLUYORUM!”

Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2018 yılında bebekle taçlandırmıştı.

Tarkan, eşinin hamile olduğunu, “Bir süredir yazılıp, çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor… Bize de ‘Doğru mu, değil mi?’ diye soruyorlar. ‘Değil, yok öyle bir şey’ desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru. Baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim…” sözleriyle duyurmuştu.

Şarkıcının bu gönderisi uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.

 

 

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