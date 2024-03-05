Survivor’da eleme adayı belli oldu! Geldiği gibi potaya girdi

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. En çok oyu alan Mustafa Kemal haftanın 2. eleme adayı oldu. Mustafa Kemal eleme adayı seçilmesinin üzerine şu açıklamayı yaptı; “Valla Acun abi şaşırmadım hatta sıkıcı bile olmaya başladı. Ne olursa olsun hep Mustafa Kemal çıkıyor. Keşke biraz adrenalin olsa, diğer arkadaşlar da gelseler bir düelloya baksalar. Fazla söze gerek yok ben düelloya çıkarım her zaman geçen hafta söylediğim gibi. Rakiplerimi de bekliyorum gelsinler kapışalım. Kurt ormana alışkın, ormana yeni düşecek kuzu düşünsün.”