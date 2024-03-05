Survivor’da eleme adayı belli oldu! Geldiği gibi potaya girdi

Survivor All Star 2024 yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği Survivor yarışmasında bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurları geçmek için ellerinden geleni yaptılar. Heyecanlı parkurların yanı sıra gerilimin de damga vurduğu yarışmada haftanın 3. eleme adayının kim olacağı merak ediliyor.
Survivor dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirledi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Tansiyonun bir an bile düşmediği güç yarışması Survivor’da bu akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurdaki yerlerini aldılar. Her sayı takımlarının kaderini belirledi. Üstünlüğü sağlayan takım dokunulmazlığın galibi oldu.
Son oyunda Merve ve Mustafa Kemal’in atışıyla dokunulmazlık oyununun kazanan 12-7’lik skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım haftanın 3.eleme adayını seçtiler. Yarışmaya yeni katılan Batuhan haftanın üçüncü eleme adayı oldu.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. En çok oyu alan Mustafa Kemal haftanın 2. eleme adayı oldu. Mustafa Kemal eleme adayı seçilmesinin üzerine şu açıklamayı yaptı; “Valla Acun abi şaşırmadım hatta sıkıcı bile olmaya başladı. Ne olursa olsun hep Mustafa Kemal çıkıyor. Keşke biraz adrenalin olsa, diğer arkadaşlar da gelseler bir düelloya baksalar. Fazla söze gerek yok ben düelloya çıkarım her zaman geçen hafta söylediğim gibi. Rakiplerimi de bekliyorum gelsinler kapışalım. Kurt ormana alışkın, ormana yeni düşecek kuzu düşünsün.”
SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Hakan oldu.