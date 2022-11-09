Son zamanların popüler estetiği ‘Alın daraltma’

–Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, ‘’Plastik cerrahi
operasyonlarında Türkiye önemli gelişmeler gösterdi. Alın daraltma estetiği son
yıllarda popülerliğini artırdı. Dünyanın birçok bölgesinden alın daraltma ameliyatı
olmak isteyenler Türkiye’ye geliyor’’ dedi.
Sağlık alanında yapılan yatırımlar sağlık turizminin gelişmesine katkı sağladı.
Dünyanın birçok bölgesinden estetik ameliyatı olmak isteyenler Türkiye’nin yolunu
tuttu. Plastik cerrahi alanında son yıllarda ‘alın daraltma’ da popülerliğini artırdı.
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, alın daraltma
ameliyatının önemli süreçlerini anlattı. Ekizceli, ‘’Alın daraltma son zamanlarda
popüler estetik operasyonlardan biri haline geldi. Alın daraltma operasyonu alındaki
saç çizgisinin yerinin değiştirilerek alına istenilen boyutun verilmesi işlemidir’’
ifadelerini kullandı.
Alın daraltma estetiğinin son yıllarda yaygınlaştığını söyleyen Op. Dr. Cengizhan
Ekizceli, ‘’Sosyal medyada insanların birbirini görmesinden dolayı alın daraltmaya da
talep arttı. Alın daraltma işlemi saçlı derinin aşağıya alınması işlemidir. Bu şekilde
alının boyu kısalıyor. Yurt dışında bu ameliyatlar çok yaygındı. Biz Türkiye’de kendi
tekniklerimizi geliştirdik. Yurt dışından da Türkiye’ye çok fazla hastamız gelmeye
başladı. Estetik cerrahi görselliğe hitap ediyor. Bizde bu alanda hizmet veriyoruz.
Türkiye plastik cerrahi operasyonlarında çok gelişti’’ şeklinde konuştu.
‘’Ameliyat sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor’’
Alın daraltma ameliyatı öncesi hastaların belirli süreçlerden geçtiğini ifade eden
Ekizceli, ‘’Hastalarımıza ameliyat öncesi tüm detayları anlatıyoruz. Muayene ederken
hastamızın alnını kaç cm daraltacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız ameliyatları
hastamıza gösteriyoruz. Sonraki süreçte ameliyat başlıyor. Cerrahi işlem 1 – 1,5 saat
sürüyor. İyileşme süreci plastik cerrahide 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Alın
daraltma ameliyatında oluşabilecek izler saçların altında kalıyor. Böylece ameliyat
sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor’’ diye konuştu.
Türkiye’ye alın daraltma ameliyatı için çok yoğun talep olduğunu belirten Ekizceli,
‘’Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor. Yüzde 90
oranında kadın hastalar alın daraltma yaptırmak istiyor. 18 yaş sınırlamamız var. Alın
estetiğini 50 yaş üstü hastalarımızda da çok fazla önermiyoruz. Saç dökülme riski
olanlara önermiyoruz. Hastamız yurt dışından geliyorsa bazı test sonuçlarını
istiyoruz. Risk görülmediği takdirde hastalarımızı davet ediyoruz ve tekrar burada
testler yapıyoruz. Gerekli testler sonrası ameliyat işlemini yapıyoruz’’ ifadelerini
kullandı.