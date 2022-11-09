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Son zamanların popüler estetiği ‘Alın daraltma’

Son zamanların popüler estetiği ‘Alın daraltma’
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09 Kasım 2022 - 12:43

–Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, ‘’Plastik cerrahi

operasyonlarında Türkiye önemli gelişmeler gösterdi. Alın daraltma estetiği son

yıllarda popülerliğini artırdı. Dünyanın birçok bölgesinden alın daraltma ameliyatı

olmak isteyenler Türkiye’ye geliyor’’ dedi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlar sağlık turizminin gelişmesine katkı sağladı.

Dünyanın birçok bölgesinden estetik ameliyatı olmak isteyenler Türkiye’nin yolunu

tuttu. Plastik cerrahi alanında son yıllarda ‘alın daraltma’ da popülerliğini artırdı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, alın daraltma

ameliyatının önemli süreçlerini anlattı. Ekizceli, ‘’Alın daraltma son zamanlarda

popüler estetik operasyonlardan biri haline geldi. Alın daraltma operasyonu alındaki

saç çizgisinin yerinin değiştirilerek alına istenilen boyutun verilmesi işlemidir’’

ifadelerini kullandı.

 

Son zamanların popüler estetiği 'Alın daraltma' - https://www.facebook.com/mersintimee

 

Alın daraltma estetiğinin son yıllarda yaygınlaştığını söyleyen Op. Dr. Cengizhan

Ekizceli, ‘’Sosyal medyada insanların birbirini görmesinden dolayı alın daraltmaya da

talep arttı. Alın daraltma işlemi saçlı derinin aşağıya alınması işlemidir. Bu şekilde

alının boyu kısalıyor. Yurt dışında bu ameliyatlar çok yaygındı. Biz Türkiye’de kendi

tekniklerimizi geliştirdik. Yurt dışından da Türkiye’ye çok fazla hastamız gelmeye

başladı. Estetik cerrahi görselliğe hitap ediyor. Bizde bu alanda hizmet veriyoruz.

Türkiye plastik cerrahi operasyonlarında çok gelişti’’ şeklinde konuştu.

‘’Ameliyat sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor’’

Son zamanların popüler estetiği 'Alın daraltma' nın uzmanı açıkladı

Alın daraltma ameliyatı öncesi hastaların belirli süreçlerden geçtiğini ifade eden

Ekizceli, ‘’Hastalarımıza ameliyat öncesi tüm detayları anlatıyoruz. Muayene ederken

hastamızın alnını kaç cm daraltacağımızı söylüyoruz. Yaptığımız ameliyatları

hastamıza gösteriyoruz. Sonraki süreçte ameliyat başlıyor. Cerrahi işlem 1 – 1,5 saat

sürüyor. İyileşme süreci plastik cerrahide 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Alın

daraltma ameliyatında oluşabilecek izler saçların altında kalıyor. Böylece ameliyat

sonrası dışarıdan hiçbir iz görünmüyor’’ diye konuştu.

Türkiye’ye alın daraltma ameliyatı için çok yoğun talep olduğunu belirten Ekizceli,

‘’Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinden çok fazla hastamız geliyor. Yüzde 90

oranında kadın hastalar alın daraltma yaptırmak istiyor. 18 yaş sınırlamamız var. Alın

estetiğini 50 yaş üstü hastalarımızda da çok fazla önermiyoruz. Saç dökülme riski

olanlara önermiyoruz. Hastamız yurt dışından geliyorsa bazı test sonuçlarını

istiyoruz. Risk görülmediği takdirde hastalarımızı davet ediyoruz ve tekrar burada

testler yapıyoruz. Gerekli testler sonrası ameliyat işlemini yapıyoruz’’ ifadelerini

kullandı.

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