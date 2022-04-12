Son dakika…Putin: Birliklerimiz cesurca hareket ediyor, hedefimize ulaşacağız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki son durumla ilgili yaptığı açıklamasında, Rus güçlerinin cesur ve verimli hareket ettiğini ve en modern silahları kullandığını söyledi. Rus lider açıklamasında “Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin devam ettiği ve dünyanın dört gözle ‘barış haberi’ beklediği bölgeden tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın 48. gününde yaptığı açıklamada ‘devam’ mesajı verdi.

‘BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU’

Rusya’nın Uzak Doğusundaki Vostochny Uzay Üssü’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Putin “Batı’nın kışkırttığı Kiev yetkilileri, sorunlara barışçıl bir çözüm için anlaşmaya varılan Minsk anlaşmalarına uymadığı için bunu yapmak zorunda kaldık. Ukrayna’da askeri operasyon ile Rusya’yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu” sözlerini sarf etti.

OPERASYON BAŞARIYA ULAŞANA DEK SÜRECEK

Ukrayna’daki Rus güçlerinin cesur ve verimli hareket ettiğini ve en modern silahları kullandığını belirten Rus lider “Bugün, subaylarımız Ukrayna’nın Donbass kentinde özel bir askeri operasyona katılıyor. Donbass halk cumhuriyetlerine yardım sağlıyorlar. Cesur, yetkin, verimli ve etkili hareket ediyorlar. Benzersiz ve en modern silahlarla operasyonlarını sürdürüyorlar. Asıl amaç Donbass’taki insanlara yardım etmek. Şüphesiz Ukrayna’daki askeri operasyon amacına ulaşacak. “ açıklamasında bulundu.

‘KENDİMİZİ İZOLE ETMEYECEĞİZ’

Putin konuşmasında “Ukrayna’da çatışma kaçınılmaz. Donbass’taki ‘soykırımı’ artık tolere edemeyiz.” ifadelerine de yer verdi.

Yaptırımlara da değinen Rus lider “Yalnız kalmaya niyetimiz yok. Kendimizi izole etmeyeceğiz. Rusya gibi devasa bir ülkeyi tecrit etmek kesinlikle imkansız. Bu nedenle işbirliği yapmak isteyen partnerlerimizle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“AY PROGRAMI” MESAJI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan 1961’de Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in uzaya çıkan ilk kozmonot olması nedeniyle Rusya’da kutlanan Rusya Kozmonotlar Günü’nde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte Vostoçni Uzay Üssü’nü ziyaret etti.

Rusya’nın Amur Bölgesi’ndeki Blagoveşçensk kentinden Vostoçni Uzay Üssü’ne helikopter ile ulaşan Putin ve Lukaşenko, Angara uzay aracı fırlatma kompleksini incelemesinin ardından düzenlenen törende konuşma gerçekleştirdi. Putin, Rusya’nın ‘Ay’ programına 45 yıl sonra devam edeceklerini söyleyerek, “Ay programına devam edeceğiz. Luna 25 otomatik robotik uzay aracı Vostoçni’den gönderilecek. Ulusal roket ve uzay programının geliştirici nesli bize sadece devasa bir teknolojik birikim değil, aynı zamanda bugün aradığımız değerleri de bıraktı. Atalarımızın ilerleme arzusu bize miras bırakıldı. Her türlü zorluğa ve bizi bu amaçta, dışarıdan engellemeye yönelik her türlü girişime rağmen, tüm planları kesinlikle tutarlı ve ısrarlı bir şekilde uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: RUSYA 19 BİN 600 ASKERİNİ KAYBETTİ

Rusya, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusunda 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya’nın ayrıca 732 tank, bin 946 zırhlı araç, 349 topçu sistemi, 111 çoklu roketatar sistemi, 63 hava savunma sistemi, 157 uçak ve 140 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 124 insansız hava aracı ve bin 406 aracını da kaybettiği aktarıldı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Dün Dışişleri Konseyi Toplantısı’nın ardından konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB tarafından Rus petrol ve doğal gazına ilişkin yeni yaptırımların sinyalini vererek, “Yaptırımlar konusunda tabumuz yok, buna Rus petrol ve gazı da dahil’’ demişti.