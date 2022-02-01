Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olun

Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olun
0 views
02 Mart 2022 - 16:36

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar tüm dünyada endişeyle takip edilirken, “3. Dünya Savaşı” iddiaları iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Rusya’nın ‘Nükleer Savaş’ çıkışı sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri komutanlarına ”3. Dünya Savaşı’na hazır olun” talimatı verdi. İşte tüm dünyayı korkutan gelişmenin detayları…

 

Son dakika: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle başlayan kriz Batı ile Moskova’yı ve yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi. ABD başta olmak üzere Batı’lı ülkelerden Rusya’ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, tüm dünyayı endişelendiren haber Kuzey Kore’den geldi.

SON DAKİKA: KUZEY KORE ‘3. DÜNYA SAVAŞI’ ALARMINA GEÇİYOR

Kuzey Kore lider, Kim Jong-un; İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya’nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik için hazır olmaları konusunda uyardı. Kim Jong-un’un Kuzey Koreli komutanlara da “3. Dünya Savaşı’na hazır olun” talimatı verdiği iddia edildi.Daily Star’da yer alan habere göre; Radio Free Asia’ya (RFA) konuşan Kuzey Pyongan’dan bir yetkili: “Eyaletteki her bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine güçlü müttefikimiz Rusya’nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi.” diye konuştu.

 

 

KUZEY KORE, BATI’YI SUÇLUYOR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rsuya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu hakkında açıklama yaptı.

Kore Merkez Haber Ajansı’na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

“ABD ve Batı, Rusya’nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO’nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken, silah konuşlandırma girişimlerine de devam ederek Avrupa’nın güvenlik ortamını baltaladılar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndüUkrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…
Kiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden olduKiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldıUkrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
THY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – FenerbahçeTHY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – Fenerbahçe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kiev’i terk etmek isteyen halk tren istasyonlarında izdihama neden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliği ile Kendine Hayran Bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY Euroleague’de Türk derbisi: Anadolu Efes – Fenerbahçe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere Başbakanı Johnson’ından Ukraynalılara: ‘200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz’
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika | Kim Jong-un’dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı’na hazır olunMart 2, 2022-4:36 pm
Lavrov: ‘Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak’Mart 2, 2022-3:21 pm
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndüMart 2, 2022-2:57 pm
Belarus lideri Alexander Lukaşenko Putin’in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde…Mart 2, 2022-2:56 pm
Ukrayna’da saldırıya uğrayan bölgeleri görüntüleyen Türk gazetecilere ateş açıldıMart 2, 2022-2:44 pm
Alina Boz’un Rus Annesi Güzelliği ile Kendine Hayran BıraktıMart 2, 2022-2:37 pm
Songül Karlı’nın estetiksiz hali İbo Show’da yayınlandı!Mart 2, 2022-2:29 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !