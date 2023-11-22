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Şırnak’ta tır ile taksi çarpıştı. 2 kişi öldü 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Şırnak’ta tır ile taksi çarpıştı. 2 kişi öldü 1’i ağır 5 kişi yaralandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Kasım 2023 - 9:26

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu’nda tır ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında 1’i Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısına doğru giden A.Y. idaresindeki 73 T 2021 plakalı taksiye, F.T. idaresindeki 05 AAT 540 tır çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Irak uyruklu Eyyüb Ahmed Arap (45) ile Nevzat Çınar (35) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 Irak uyruklu vatandaştan ağır yaralı olan Halıd Muhammed Ömer (25) Elazığ’a sevk edildi. Taksi şoförü A.Y ile araçta bulunan Muhammed Ramazan Ömer (24), Mehdi Ahmed Arap (50) ve Velid Ahmed Arap (40) hafif yaralandı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.

Tır sürücüsü F.T. ve taksi şoförü A.Y., gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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