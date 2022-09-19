Serenay Sarıkaya ‘sanat tarzına’ bir servet ödedi

Serenay Sarıkaya, Contemporary Istanbul’u ziyaret ederek 558 sanatçının eserini inceledi.
Contemporary Istanbul başladı.
Fuar, dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Tersane İstanbul ortak partnerliğinde ev sahipliği yapacak.
Tersane İstanbul’da, 558 sanatçının 1.476 eseri sergilenecek.
Contemporary Istanbul’u ziyaret eden Serenay Sarıkaya, tüm bakışları üzerine topladı.
Sarıkaya, muhabirlerin soruları karşısında “Şu anda hiç vaktim yok. Sonra konuşuruz” diyerek cevapsız bıraktı.
Takvim Gazetesi’nin haberine göre Serenay Sarıkaya’nın kombinini oluşturan gözlük, küpe ve yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu ortaya çıktı.