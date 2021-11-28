Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul’da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı

“GÜZEL SÜRPRİZLER PAYLAŞACAĞIZ”

İş için İstanbul’a geldiğini belirten Chloe Loughnan, “Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul’a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız” demişti.