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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul’da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul’da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı
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28 Kasım 2021 - 17:35

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul’da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı

Nafaka borçları yüzünden evine haciz gelmesi dolayısıyla eski eşi Serdar Ortaç’ın “Şeytan görsün yüzünü” dediği Chloe Loughnan işleri için İstanbul’a geldi. Chloe Loughnan otelin banyosundan yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 1

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, uzun süre sonra geldiği İstanbul’da paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 2

 Bir süredir İstanbul’da bir otelde kalan İrlandalı model turuncu bikinisiyle banyoda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 3

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranları tarafından övgüler aldı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 4

. Ünlü model, daha öncede sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 5

Ortaç’ın eski eşinin paylaşımına “Eski kocanın evini almaya mı geldi?” yorumları yağdı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 6

“GÜZEL SÜRPRİZLER PAYLAŞACAĞIZ”

İş için İstanbul’a geldiğini belirten Chloe Loughnan, “Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul’a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız” demişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 7

“ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ”

Loughan, eski eşi Serdar Ortaç ile sık sık nafaka konusu yüzünden karşı karşıya geliyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 8

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ”Eski eşim Chloe Loughnan’a 600 bin TL nafaka borcum var.” demişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 9

Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan’a ateş püskürmüş ve ”Şeytan görsün yüzünü” demişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 10

İşte Chloe Loughnan’ın otel odasından bikinili pozları;

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 11
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan bikinili paylaştı - Sayfa 12
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