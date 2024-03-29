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Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktı

Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 15:38
‘Fatih Terim Fonu’ davasında yargılanan Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yardımcısı Asiye Öztürk’e ait olduğu iddia edilen imzanın ATK incelemesi yapıldı. ATK raporunda yer alan tespitlere göre, imzanın sahte olduğu ortaya çıktı.

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