Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sanatçı Sheri Deniz bu ara herkes Sussun diyor.

Sanatçı Sheri Deniz bu ara herkes Sussun diyor.
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
19 Haziran 2023 - 14:21

Sanatçı bu ara herkes Sussun diyor.

Sheri Deniz’in yeni şarkısı “Suskunum” 27 Haziran da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Şarkının bir özelliği aylar önce bitmiş olmasına rağmen zaman açısından karar verilmediğinden gecikmeli çıkıyor, Şarkının amacı içimize çekilip sessiz kalmayı ve meditasyonu anımsatmaktı,  buna göre yazıldı. Ama bu ara insanlar hayal kırıklığı yaşıyor, kızgın, mutsuz olmasından bu zamana uygun bulduğunu belirtti. Bayramda çıkmasına karar verdi. Sözler tam bu zamana uymuş oldu.

Sanatçı bu ara herkes Sussun diyor.
Sanatçı bu ara herkes Sussun diyor.
Sanatçı bu ara herkes Sussun diyor.

Sheri Deniz her yaptığım şarkım geleceğin bilgilerini barındırıyor diyor, geleceği görmek gibi. Duru görüm açık ondan sanırım. Güzel bir Şarkı oldu dedi. Şarkının Söz ve Bestesi  Kendisine ait, Aranje  Ozan Kavasoğullarına, Yapım MGM müzikten çıktı. Klipi de yine Aranjör ve Sanatçı Arkadaşı Yücel Karakuş  çekti,

Klipte netd de yayında olacak. Sessiz ve huzur içinde kalıp sadece izleyici olun diyor.
Emeği geçen güzel ruhlara teşekkür ederim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YKS’ye 7 dakikayla giremediYKS’ye 7 dakikayla giremedi
Hürriyet ve Posta için hangi karar alındı? Milliyet Gazetesi kapanıyor mu?Hürriyet ve Posta için hangi karar alındı? Milliyet Gazetesi kapanıyor mu?
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a çağrıAziz Yıldırım’dan Ali Koç’a çağrı
Abdüllatif Şener’in sandığının tutanağı ortaya çıktı! ‘Geçersiz oy verdim’ demişti ama…Abdüllatif Şener’in sandığının tutanağı ortaya çıktı! ‘Geçersiz oy verdim’ demişti ama…
İŞ-KUR’a ‘hayali personel’ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltıİŞ-KUR’a ‘hayali personel’ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın’ Örnek çift boşanıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyuncu İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücrette toplantı sona erdi! Türk-İş’ten açıklama geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FASHION WEEK TÜRKİYE SWIMWEAR 2023 TASARIMCI KOLEKSİYONLARINI MARBLE ARCH DATÇA HOTELDE SERGİLEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HADİSE ANTALYA’DA NEFESLERİ KESTİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanatçı Sheri Deniz bu ara herkes Sussun diyor.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YÜKSEK TİREŞİM FREKASI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Abdulkadir Selvi faizle ilgili tahminlerini paylaştı! ‘Hatta piyasalara bir mesaj için…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘muhalefet’ önerisi! ‘Ben yerinde olsam…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !