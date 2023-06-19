Sanatçı Sheri Deniz bu ara herkes Sussun diyor.

Sanatçı bu ara herkes Sussun diyor.

Sheri Deniz’in yeni şarkısı “Suskunum” 27 Haziran da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Şarkının bir özelliği aylar önce bitmiş olmasına rağmen zaman açısından karar verilmediğinden gecikmeli çıkıyor, Şarkının amacı içimize çekilip sessiz kalmayı ve meditasyonu anımsatmaktı, buna göre yazıldı. Ama bu ara insanlar hayal kırıklığı yaşıyor, kızgın, mutsuz olmasından bu zamana uygun bulduğunu belirtti. Bayramda çıkmasına karar verdi. Sözler tam bu zamana uymuş oldu.

Sheri Deniz her yaptığım şarkım geleceğin bilgilerini barındırıyor diyor, geleceği görmek gibi. Duru görüm açık ondan sanırım. Güzel bir Şarkı oldu dedi. Şarkının Söz ve Bestesi Kendisine ait, Aranje Ozan Kavasoğullarına, Yapım MGM müzikten çıktı. Klipi de yine Aranjör ve Sanatçı Arkadaşı Yücel Karakuş çekti,

Klipte netd de yayında olacak. Sessiz ve huzur içinde kalıp sadece izleyici olun diyor.

Emeği geçen güzel ruhlara teşekkür ederim.