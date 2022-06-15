Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Saatler kaldı! Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi

Saatler kaldı! Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi
1 views
15 Haziran 2022 - 10:04

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını bu akşam açıklayacak. Saatler 21:00’ı gösterdiğinde açıklanacak olan faiz kararı piyasalar üzerinde büyük etkilerde bulunabilir. Fed, enflasyonla mücadele etmek için faizi artırsa da ABD enflasyonu yüzde 8.6’ya ulaştı. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

Koronavirüs pandemisi sonrasında ortaya çıkan talep patlamasıyla birlikte arz ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan ötürü enflasyonda küresel olarak artış görüldü. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da enflasyonu artıran diğer etkenlerden birisi oldu.

ABD ve AB ve diğer gelişmiş ülkelerde son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları ortaya çıkmaya başladı. ABD’de enflasyon yüzde 8.6’ya yükseldi ve düşmesi için de kısa vadede herhangi olumlu gelişme bulunmuyor.

ABD Merkez Bankası enflasyonu faizle dizginlemek için hamlelerde bulunsa da adımlarının küçük olmasından ötürü hızlı bir etki görülmüyor. Ayrıca Fed bilançosunu daraltacak olması küresel çapta doların değer kazanmasına neden oluyor.

Yüksek dolar nedeniyle global ekonomide dengeler de şaşmaya başladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş enerji fiyatlarını her geçen gün yükseltirken bu durum enflasyonun daha da şişmesine neden oldu.

FED’DE 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİLERİ ARTTI

Faizle enflasyonu kontrol altına almak isteyen Fed yöneticileri faizin yüzde 0.50 değil yüzde 0.75 oranında artması ve hızlı adımlarla reel faizin yakalanması için seslerini yükseltmeye başladılar. Fed faizi yükseltse de reel faizin oldukça gerisinde bir rakam ortaya çıkıyor. Enflasyon yüzde 8.6 iken Fed’in şu anki Faiz oranı yüzde 1. Reel faizden yüzde 7.6 puan uzakta duruluyor. Bu durum da enflasyonun artmasının önüne geçmek için bir hamle olarak güçlü şekilde kullanılamıyor. Faiz kararı saat 21:00’da açıklanacak, 21:30 civarında da Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.

FED ÖNCESİ ALTIN DÜŞÜŞ YAŞADI

Fed’in faiz açıklama haftasında Altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Ons altın 1882 dolardan 1807 dolara kadar düştü. Ons altında yüzde 4 oranında gerileme yaşandı. Fed’in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözlü yönlendirmeleri neticesinde altın fiyatları yön tayin edebilir.

PİYASADA BEKLENTİ BÜYÜK

Piyasa fiyatlamaları olarak Fed’den yüzde 0.75 oranında faiz artışı bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde 1994 yılından bu yana en yüksek faiz artışı olmuş olacak.

RESESYON İHTİMALİ HIZLA ARTIYOR

ABD ekonomisinde resesyon riski artıyor. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 oranında daralma yaşadı. Yılın ikinci çeyreği için de parlak tablo ortaya konmuyor. Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralmasına deniyor. Enflasyonun artmaya devam etmesi halinde ABD’lilerin alım gücü düşecek, arz ve talep dengesi bozulacağından işsizlik yükselişe geçecek, üretim faaliyetleri talep gerilemesi nedeniyle azalma yaşayacak. En basit teoride bile ABD ekonomisinin resesyondan kaçma ihtimali oldukça zayıf görünüyor.

PETROL FİYATLARI GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Petrol fiyatları uzun zamandır görmediği seviyeleri test etmeye başladı. 14 yılın zirvesine çıkan petrol 125 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi sanayi ve lojistik sektörünü olumsuz etkilerken bu durum fiyatlara da artış olarak yansıyor. Fed’in hamlesinin kısa sürede petrol üzerinde etkisi beklenmese de uzun vadede stratejiler değişebilir.

DOLARI YUVASINA ÇEKİYOR

Fed faizi artırarak doları ABD bünyesinde toplamaya başlıyor. Faizle birlikte dolara olan talebin artmasını da sağlayan Fed böylece salgın ve kriz dönemlerinde dağıttığı trilyonlarca doları yeniden toplama imkanı sağlayacak.

MİLYARDER YATIRIMCIDAN 75 BAZ PUAN TEKLİFİ

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Twitter üzerinden Fed’e yüklendi. Enflasyonun kontrolden çıkmasının sorumlusunu Fed olarak gören Ackman, Hisse ve kredi piyasalarının Fed’e olan güvenini kaybettiğini, bugün ve Temmuz ayında Fed’in agresif faiz artışı yapması ve bunu da taahhüt altına alması halinde piyasada yeniden güven ortamı oluşabileceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ruslar o kentin bağlantısını kesti! Donbas’ta kritik günlerRuslar o kentin bağlantısını kesti! Donbas’ta kritik günler
İki ayda iki kez çark ettilerİki ayda iki kez çark ettiler
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduİtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kayboldu
Rus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk ettiRus Büyükelçi, AB Konseyi Başkanı’nın suçlamalarına dayanamayıp oturumu terk etti
Putin ‘vururuz’ demişti… Plan ters tepti! Ukrayna için flaş kararPutin ‘vururuz’ demişti… Plan ters tepti! Ukrayna için flaş karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca ünlü animasyonların mimarı İstanbul’da eşine kabusu yaşattı! Bayıltana kadar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suriye’de gerilim tırmanıyor! Rusya’dan Türkiye’nin harekat sinyaline, hakarete varan açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uykusuz dergisinden Erdoğan’a anket göndermesi! ‘Şu anda ayı sezonundayız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
WhatsApp’a yeni güncelleme geliyor! ‘Rahatsız etme’ adımı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Motorine zam geliyor! Gece yarısından itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanı Soylu’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
50 milyon liralık dev vurgun! İşinsanını 6 ay boyunca dolandırdılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOGG’un deneme üretimi başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saatler kaldı! Gözler Fed’in faiz kararına çevrildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kayıp gençler İsmail Yalçın ile Hasan Akköse’nin cesetleri bulundu!
SON DAKİKA HABERLERİ
En son nerede deprem oldu?Haziran 13, 2022-9:44 am
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
5 soruda kira düzenlemesiHaziran 9, 2022-9:28 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !