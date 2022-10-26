Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rusya’nın nükleer tatbikatı başladı… Putin’den ilk açıklama

Rusya’nın nükleer tatbikatı başladı… Putin’den ilk açıklama
1 views
26 Ekim 2022 - 18:05

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken Rusya stratejik nükleer tatbikatına start verdi. Tatbikatı takip eden Putin’den flaş bir uyarı geldi.

Rusya, ABD’ye yaptığı uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı.

Rus basınında yer alan Son Dakika bilgisine göre, Moskova, stratejik nükleer tatbikatına başladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ‘Vladimir Putin’in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi’ denildi.

Rus devlet televizyonu Putin’in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi.

Aynı açıklamada ‘Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı’ ifadelerine de yer verildi.

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, ‘bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek’ dedi.

‘Kirli bomba’ adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyor.

Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma planlarını bildiklerini belirten Putin, Kırım’daki saldırının güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

Rusya geçtiğimiz saatlerde söz konusu tatbikatı bu hafta yapacağı yönünde ABD’yi bilgilendirmişti.

ŞOYGU, ‘KİRLİ BOMBA’ İDDİALARINI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya’nın iddiasını reddetmiş ve bunun Moskova’nın bu tür bir saldırı hazırlayabileceği anlamına geldiğini söylemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’ye terör örgütleriyle mücadele taahhüdü! İsveç: Tüm şartları yerine getireceğizTürkiye’ye terör örgütleriyle mücadele taahhüdü! İsveç: Tüm şartları yerine getireceğiz
WhatsApp’ın çökmesi bakan yardımcısını kızdırdı: Hesap sorabilirWhatsApp’ın çökmesi bakan yardımcısını kızdırdı: Hesap sorabilir
Rusya’nın planı ortaya çıktı… ‘Çekilme’ kandırmacası… Herson’da büyük savaş kapıda!Rusya’nın planı ortaya çıktı… ‘Çekilme’ kandırmacası… Herson’da büyük savaş kapıda!
Almanya’dan ‘U’ dönüşü… Flaş Rusya açıklamasıAlmanya’dan ‘U’ dönüşü… Flaş Rusya açıklaması
Trump’tan Erdoğan’la ilgili çarpıcı ifadeler! Ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı…Trump’tan Erdoğan’la ilgili çarpıcı ifadeler! Ses kayıtları 2 yıl sonra ortaya çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı: Ne kadar gurur duysam az
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Esnaf dostu iş modeliyle öne çıkan Seç Market’in mağaza sayısı 2000’i aştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kasapoğlu: Türkiye artık bir marka ve sporun üssü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’nın nükleer tatbikatı başladı… Putin’den ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Roman Abramoviç İstanbullu oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses 30 yıl sonra Londra’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okan Bayülgen kızıyla tiyatro sahnesinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
28 Ekim Cuma toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim’de Metrobüs, İETT, tramvay, metro bedava mı? İşte resmi açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
28 EKİM CUMA YARIM GÜN MÜ? | Okullar, bankalar, eczaneler tatil mi, yarım gün mü?… Cuma öğleden sonra tatil mi? İşte (28-29 Ekim) 2022 çalışma saatleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konut alan kazandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !