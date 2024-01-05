Rusya’nın ilk elektrikli otomobili: Tesla katili

Rusya’nın ilk elektrikli otomobili “Amber” tanıtıldı! 2025’te seri üretime geçilmesi planlanan bu aracın tasarımı, dikkatleri üzerine çekti. Özellikle otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir detay ise, Amber’ın ‘Tesla Katili’ olarak adlandırılması oldu.Rus otomotiv dünyası,adını taşıyan ilk elektrikli otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti! Gelecek yıl başlaması planlanan seri üretimi öncesinde tanıtılan aracın özgün tasarımı, otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. Ancak en çok konuşulan detay, Amber’ınolarak anılması oldu.

Moskova Politeknik Üniversitesi, Rusya’nın elektrikli otomobil sektörüne damga vuran bir adım attı! Yılda 50 bin adet üretim hedefiyle yola çıkan üniversite, Rus elektrikli otomobili Amber’ın prototipini tanıttı. Planları arasında, bu iddialı aracın seri üretimine 2025 yılında başlamak da bulunuyor.

Rusya’nın “Tesla katili” olarak anılan elektrikli aracı Amber, sadece tasarımıyla değil, üretim yeriyle de dikkat çekiyor. Amber, Batı yaptırımlarından önce yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’ndaki Avtator fabrikasında üretilecek.

Avtator, geçmişte dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak biliniyordu ve 2008’e kadar birçok marka tarafından işletiliyordu. Ancak Ukrayna savaşının ardından kapanmıştı. Şimdi ise Rusya’nın elektrikli otomobil pazarında iddialı bir dönüş yaparak, Amber’ın üretimini gerçekleştirecek. Bu hamle, Kaliningrad Oblastı’nı elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez haline getirebilir.