Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: ‘114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: ‘114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi’
0 views
24 Şubat 2022 - 18:00

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: ‘114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi’

Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken her 2 ülkeden de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 11 havaalanı, 3 komuta merkezi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 1 üs, S-300 ve Buk – M1 Hava Savunma Sistemleri ve 18 radar istasyonu dahil toplam 74 askeri tesis imha edildi” ifadelerine yer verildi. Konaşenkov ayrıca, operasyonlar sırasında Rusya’ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü, pilotların ise fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığını aktardı

“114 Ukrayna askeri teslim oldu”

Donbass sınırında Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Konaşenkov, “114 Ukrayna askeri silahlarını bırakarak Rus birliklerine teslim oldu” dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus askerlerine yaptığı çağrıda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki askeri personelin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alın ve onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın” ifadeleri yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz
Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandıKripto para piyasalarında düşüşler hızlandı
Ukrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildiUkrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildi
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi dizi oluyorYeşilçam’ın unutulmaz filmi dizi oluyor
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! Duymak bile istemeyeceksinizNostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! Duymak bile istemeyeceksiniz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: ‘114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya son dakika duyurdu! Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi dizi oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! Duymak bile istemeyeceksiniz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Osman Kavala ile ilgili çarpıcı Erdoğan kulisi! ‘İkna edilemiyor…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’nın planı hazır! ABD ve Avrupa’nın ambargosunu böyle aşacak…
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: ‘114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi’Şubat 24, 2022-6:00 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruzŞubat 24, 2022-5:43 pm
Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandıŞubat 24, 2022-5:30 pm
Ukrayna Merkez Bankası duyurdu! Nakit para çekimine sınırlama getirildiŞubat 24, 2022-4:33 pm
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi dizi oluyorŞubat 24, 2022-3:37 pm
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! Duymak bile istemeyeceksinizŞubat 24, 2022-3:28 pm
Binlerce Rus askeri gökyüzünden Ukrayna’ya çıkarma yaptı! Görüntüler sosyal medyayı salladı…Şubat 24, 2022-3:17 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !