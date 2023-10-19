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Putin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldı

Putin’den ABD’ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ekim 2023 - 15:42

Gazze’yi abluka altına alan İsrail’e tam destek veren ve Akdeniz’e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD’ye, Putin’den tehdit dolu bir mesaj geldi.

İsrail- Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine destek için Doğu Akdeniz’e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD’ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tehdit gibi bir açıklama geldi.

Putin, ellerindeki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin, Akdeniz’deki ABD gemilerini kapsadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirtti.

Putin, şu şekilde konuştu:

“Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz’de devriye gezmeye başladı. Akdeniz’de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya’nın Karadeniz’deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma.”

Öte yandan ABD’nin Ukrayna’ya “Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)” olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine de tepki gösteren Putin, “Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.” diye konuştu.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Kinzhal Füzesi veya teknik adıyla Kh-47M2 Kinzhal (Türkçesi: hançer), nükleer kapasiteli, hipersonik, areo-balistik ve havadan karaya bir füze. Füzenin menzilinin 1500 ila 2000 km arası olduğu düşünülüyor. Rusya mühimmatına 2017 yılında dahil edildi.

Rusya bu füzeyi ilk defa 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında kullanırken, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, füze Ukrayna’nın batısındaki bir mühimmat deposuna yapılan saldırıda kullanıldı.

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