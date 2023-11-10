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Prof. Toklu: “135 milyona yakın uzay çöpü dünya etrafında dolanıyor”

Prof. Toklu: “135 milyona yakın uzay çöpü dünya etrafında dolanıyor”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Kasım 2023 - 16:20

Yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye’nin “Ay toprağı” üreten ülkeler arasında 10’uncu sırada yer almasını sağlayan Prof. Dr. Cengiz Toklu, uzay çöpleri ile ilgili konuştu.

ABD, Almanya (AB ile), Avustralya, Çin, Hindistan, İtalya (AB ile), Japonya, Kanada ve Kore’nin ardından Türkiye de Ay toprağı benzerini üretti. Yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye’nin “Ay toprağı” üreten ülkeler arasında yer almasını sağlayan Prof. Dr. Cengiz Toklu, uzay çöpleri hakkında açıklamada bulundu. Prof. Toklu, 1955’deki ilk uzaya çıkan roketlerden bu yana, 2022’ye kadar uzaya 6300 kadar roket atıldı ve bunlarla 14 bin 450 uydu yörüngeye sokuldu. Bu dönemde 630 istenmeyen çarpışmalar meydana geldi. Avrupa Uzay Ajansına göre, 10 cm’den büyük 36 bin 500 cisim, 1-10 cm arasında 1 milyon cisim, 1mm-1cm arasında 130 milyon cisim yüksek hızlarıyla çarptıkları başka elemanları parçalamaya hazır olarak dünya etrafında dolanıyor” diye konuştu.

“2025 YILINDA ÇÖPLER TOPLANACAK”

Cisimlerin sayısının hızla artmasının Kessler belirgesi (sendromu) olarak bilinen olguya sebep olacağını ifade eden İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cengiz Toklu, “Yani çöplerin kritik bir sayıya ulaşmasından sonra meydana gelen zincirleme çarpışmalarla pek çok uydunun da parçalanarak çöp haline gelmesine yol açabileceği 1978’den beri biliniyor. Boya parçalarından, metal parçalarına kadar değişen bu çöpler yüksek hızlarıyla çarptıkları başka elemanları parçalamaya hazır. Bilindiği üzere, tehlikenin daha fazla artmaması için çeşitli çalışmalar yapılmakta olup mesela Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2025 yılında, bu çöpleri toplamaya başlamak üzere, CleanSpace-1 aracını uzaya göndermeye hazırlanıyor” dedi.

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