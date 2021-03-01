PKK’ya Büyük Darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
AA’da yer alan habere göre terörist unsurlara karşı verilen mücadelenin aralıksız sürdüğüne dikkat çekildi.