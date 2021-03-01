PKK’ya Büyük Darbe

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre terörist unsurlara karşı verilen mücadelenin aralıksız sürdüğüne dikkat çekildi.