Öğrencilere SMS’li tuzak!

Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemine başlamasına sayılı günler kala öğrenciler vakıfların sağladığı burslardan yararlanmaya çalışıyor. Dolandırıcılar ise hedefine burs almaya çalışan öğrencileri ve velileri gözlerine kestirdi.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, sahte vakıf isimleriyle burs verme vaadinde bulunan dolandırıcılar öğrencilerin bilgilerini alarak onların adına elektronik ödeme sistemlerinde hesap açıyor. Dolandırıcılar açtıkları hesaplardan yasadışı kumar paralarını transfer ediyor.

Öğrenciler, dolandırıcıların tuzağına SMS’ler ya da sosyal medyada yayınlanan reklamlarla düşüyor.

İŞTE TAKLİT EDİLEN VAKIFLAR

Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi. Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde:

“Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri.”

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara’dan hesap açtırdıkları öğrenildi.