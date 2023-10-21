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Oğluna ait çocuk şurubunu içti, kariyeri bitti!

Oğluna ait çocuk şurubunu içti, kariyeri bitti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ekim 2023 - 13:43
Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

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