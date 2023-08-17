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O ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı! Sebebi dikkat çekti…

O ülkede kadınların şort giymesi yasaklandı! Sebebi dikkat çekti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ağustos 2023 - 14:14

Kadınların şort giymesi Kuzey Kore’de yasaklandı. Sebebi ise dikkat çekti.

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